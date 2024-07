Stand: 16.07.2024 07:14 Uhr Autofahrer mit einem Kilo Kokain an der Grenze erwischt

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle an der A30 bei einem Autofahrer ein Kilogramm Kokain gefunden. Auf dem Schwarzmarkt hätten die Drogen einen Wert von rund 66.000 Euro, wie der Zoll mitteilte. Der Mann war aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle in Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) gab er an, in Rotterdam einen Freund besucht zu haben und auf dem Rückweg nach Polen zu sein. Als die Zollbeamten dann sein Auto durchsuchten, fanden sie in einem schwarzen Rucksack ein eingeschweißtes Paket und darin die Drogen. Der Mann wurde daraufhin in Lingen einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in U-Haft.

