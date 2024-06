5,5 Kilogramm Kokain - mutmaßliche Drogenschmuggler in U-Haft Stand: 12.06.2024 17:30 Uhr Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der A30 im Landkreis Grafschaft Bentheim entdeckten die Beamten rund 5,5 Kilogramm Kokain in einer Reisetasche.

Die drei Männer im Alter von 24, 36 und 48 Jahren sitzen nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Untersuchungshaft. Das Kokain hat einen Straßenverkaufswert von rund 400.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Amtsgericht Nordhorn erlässt Haftbefehl

Eine Streife habe gegen 4.30 Uhr am Mittwochmorgen einen aus den Niederlanden kommenden Wagen festgestellt, heißt es von der Polizei. Das Auto wurde auf dem Parkplatz im Landkreis Grafschaft Bentheim angehalten und kontrolliert - dabei entdeckten die Polizisten das Rauschgift. Ein Haftrichter am Amtsgericht Nordhorn hat am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen die drei mutmaßlichen Drogenschmuggler erlassen. Zudem liegen gegen den 24-Jährigen bereits zwei weitere Haftbefehle unter anderem wegen Betruges vor, wie die Polizei mitteilte.