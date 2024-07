Stand: 09.07.2024 17:50 Uhr Kontrolle auf A30: Heroin im Wert von 480.000 Euro beschlagnahmt

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim haben Zollbeamte mehr als neun Kilogramm Heroin sichergestellt. Das Rauschgift hat einen Verkaufswert von rund 480.000 Euro, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Osnabrück am Dienstag mitteilte. Die Zollbeamten hatten am Sonntag auf der A30 ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug gestoppt. Laut Zoll hatte der 52 Jahre alte Fahrer bei der Kontrolle angegeben, einen Cousin in den Niederlanden besucht zu haben. Die Beamten glaubten dem Mann nicht und durchsuchten das Auto. Im Kofferraum entdeckten sie dann die Drogen. Der 52-jährige Fahrer wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.07.2024 | 18:00 Uhr