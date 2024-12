Stand: 19.12.2024 08:23 Uhr Auto brennt an Tankstelle in Haren an der Ems

Am Mittwochabend ist an einer Tankstelle in Haren (Landkreis Emsland) ein Auto in Brand geraten. Laut Polizei hatte ein 20-jähriger Mann sein Auto zwischen den Zapfsäulen und dem Eingang abgestellt. Als der Mann aus dem Tankstellenshop kam, stand der Motorraum seines Wagens in Flammen. Das Feuer breitete sich laut Polizei schnell aus und verursachte erhebliche Schäden am Gebäude des Tankstellenshops. Die Fensterfront wurde demnach zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 bis 40.000 Euro. Der Betrieb konnte nach den Aufräumarbeiten wieder aufgenommen werden.

