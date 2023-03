Stand: 22.03.2023 07:02 Uhr Außenhandel wird für regionale Unternehmen immer wichtiger

Für die Unternehmen in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim ist der Außenhandel in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Das geht aus einer Analyse der regionalen Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Demnach ist die Exportquote der Unternehmen von 2010 bis 2021 um fünf Prozentpunkte von 30 auf 35 Prozent gestiegen. Die Quote beschreibt das Verhältnis der Exporte zum Bruttoinlandsprodukt. Im selben Zeitraum seien durch den Außenhandel 8.000 neue Jobs entstanden, so die IHK. Die meisten Auslands-Umsätze machten die Unternehmen aus der Region unter anderem in den USA und China.

