Ausgezeichnet: "Landebahn für Störche" gewinnt Marketing-Preis

Die sogenannte Storchenlandebahn des Christlichen Krankenhauses in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist mit dem deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation ausgezeichnet worden. Das teilte am Montag die Agentur Blaulicht mit, die die ungewöhnliche Idee zur Eröffnung der neuen Geburtshilfeabteilung im vergangenen Jahr hatte. Die Landebahn ist einer richtigen Flugzeuglandebahn nachempfunden: Tipps für die Beleuchtung, den Einflugwinkel der Störche und die Landegeschwindigkeit hat sich das Krankenhaus sogar bei der deutschen Flugsicherung geholt. Die Landebahn stand gut ein halbes Jahr auf dem Rasen des Krankenhausgeländes, heute sind im Krankenhaus noch "Storchenparkplätze" und "Flughafen-Anzeigetafeln" zu finden, die die Symbolik fortführen, so der Geschäftsführer des Krankenhauses, Matthias Bitter.

