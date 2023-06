Stand: 27.06.2023 14:23 Uhr Geburtsklinik in Quakenbrück baut "Landebahn für Störche"

Auf ganz besondere Art und Weise begrüßt das Christliche Krankenhaus Quakenbrück künftig neugeborene Babys. Zur Eröffnung der neuen Geburtshilfeabteilung am 1. Juli hat die Klinik eine symbolische "Landebahn für Störche" eingerichtet. Tipps für die Beleuchtung, den Einflugwinkel und die Landegeschwindigkeit habe sich Geschäftsführer Matthias Bitter bei der Deutschen Flugsicherung eingeholt, heißt es in einem am Dienstag von Klinikum veröffentlichten zweiminütigem Video. Die mehrere Meter lange "Landebahn" inklusive der typischen Beleuchtung ist auf Rasen vor dem Krankenhausgebäude angelegt worden. Eigenen Angaben zufolge hat die Klinik mehr als drei Millionen Euro in die neue Geburtshilfeabteilung investiert.

