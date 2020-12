Ausgangssperre Grafschaft Bentheim: Erneut 35 Verstöße Stand: 27.12.2020 12:49 Uhr In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei im Landkreis Grafschaft Bentheim wieder Dutzende Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt.

35 Fälle registrierten die Beamten nach eigenen Angaben, in denen die Regelung nicht eingehalten wurde. Autofahrer und Spaziergänger seien ohne triftigen Grund unterwegs gewesen. In der Nacht zuvor waren 40 Verstöße festgestellt worden. Heiligabend gab es 22 - die meisten Betroffenen hätten sich nach einem Verwandtenbesuch zu spät auf den Heimweg begeben, so ein Polizeisprecher am Freitag. Wer angehalten werde, zeige sich grundsätzlich einsichtig, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Ein Bußgeld wird trotzdem verhängt: Mindestens 150 Euro kostet es, sich trotz Ausgangssperre auf den Straßen zu bewegen.

Nur aus wichtigem Anlass das Haus verlassen

Seit dem 23. Dezember dürfen die etwa 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Grafschaft Bentheim zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke nur noch aus beruflichen oder medizinisch notwendigen Gründen verlassen. Erlaubt ist auch, dass eine Person mit einem Hund Gassi geht. Heiligabend begann die Ausgangssperre ausnahmsweise erst um 22 Uhr.

Videos 2 Min Landrat Fietzek: "Wir haben weitere Maßnahmen im Köcher" Laut Uwe Fietzek drohen in der Grafschaft Bentheim weitere Konsequenzen, falls die Ausgangsbeschränkung nicht wirkt. (22.12.2020) 2 Min

Ziel: Menschen sollen Kontakte reduzieren

Der Landkreis will durch die Ausgangsbeschränkung erreichen, dass die Menschen ihre Kontakte reduzieren. Erfahrungen aus anderen Städten und Ländern hätten gezeigt, dass die Coronavirus-Infektionszahlen dadurch gesenkt werden konnten, heißt es auf der Homepage des Landkreises. An schärferen Maßnahmen führe bei einem Inzidenzwert von über 200 kein Weg vorbei, sagte Landrat Uwe Fietzek (parteilos). Im Landkreis hatte der Wert am Mittwoch bei 216,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Am Sonntag war der Wert auf 172,8 gesunken.

Regelung gilt bis zum 12. Januar

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover ist es landesweit das erste Mal, dass eine Kommune in Niedersachsen mit einer derartigen Maßnahme reagiert, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die neue Regel in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst bis zum 12. Januar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 13:00 Uhr