Stand: 18.08.2024 10:18 Uhr Atomkraftgegner protestieren gegen Urantransport nach Lingen

Mit einer Mahnwache wollen Atomkraftgegnerinnen und -gegner am Montag vor der Brennelementefabrik in Lingen (Landkreis Emsland) gegen eine Uranlieferung aus Russland protestieren. Nach Angaben mehrerer Initiativen wird an dem Tag ein russisches Uranschiff im Hafen von Rotterdam erwartet. Der Hafen diene als Umschlagplatz für Uran, das ungeachtet des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Lingen geliefert werde, so das Bündnis AgiEL - Atomkraftgegner*innen im Emsland. Zugleich würden Brennstäbe aus Lingen über Rotterdam via Russland nach Kasachstan exportiert, heißt es weiter. Die Urantransporte sollen Teil einer Kooperation des russischen Atomkonzerns Rosatom mit dem französischen Atomkonzern Framatome sein, der die Brennelementefabrik betreibt. Die Initiativen befürchten russische Spionage und Sabotage in der Fabrik im Emsland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft