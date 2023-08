Stand: 21.08.2023 19:56 Uhr An Schule randaliert: Eltern und Tochter verurteilt

Ein Elternpaar und dessen erwachsene Tochter sind am Montag wegen Beleidigung und Bedrohung vom Amtsgericht Vechta zu Geldstrafen verurteilt worden. Weil der Sohn des Paares einen Schulverweis einer Realschule in Damme erhalten hatte, stürmten die drei Angeklagten nach Auffassung des Gerichts kurz vor Weihnachten 2022 ins Sekretariat der Schule. Dort bedrohten und beleidigten sie demnach den mutmaßlich für den Verweis verantwortlichen Lehrer. Die Mutter und die Tochter müssen jeweils 20 Tagessätze à 30 Euro wegen Beleidigung zahlen. Der Vater wurde wegen Beleidigung und Bedrohung zu 40 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. Am ersten Prozesstag hatte die Familie alle Vorwürfe bestritten. Deshalb waren weitere Zeugen vor Gericht gehört worden. Diese hatten die Vorwürfe bestätigt. Der Sohn hatte einem Gerichtssprecher zufolge einen Mitschüler verprügelt und war deshalb von der Schule geflogen.

