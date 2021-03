Stand: 11.03.2021 09:28 Uhr Altlasten im Boden: Baustopp am Verladebahnhof Sögel

Im Emsland wird die für zehn Millionen Euro sanierte Bahnstrecke zwischen Lathen und Werlte bislang nur selten von Güterzügen genutzt. Um das zu ändern, sollen in Sögel und Werlte Verladegleise gebaut werden. In Sögel sind die Arbeiten dafür jetzt aber gestoppt worden. Der Grund: Altlasten im Boden. Laut Landkreis liegen vor allem alter Bauschutt und Siedlungsabfälle im Boden. Diese würden jetzt sortiert, beprobt und analysiert, hieß es. Die Emsländische Eisenbahn als Bauträgerin hat damit einen Gutachter beauftragt. Auch das Umweltamt des Landkreises begleite den Vorgang, sagte ein Kreissprecher dem NDR in Niedersachsen. Damit ruhen bereits kurz nach Baubeginn die Arbeiten für das 500 Meter lange Verladegleis in Sögel. Die Baukosten betragen insgesamt rund 2,6 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.03.2021 | 08:30 Uhr