Stand: 19.12.2023 16:07 Uhr 85-Jährige fährt Pkw im Parkhaus gegen Betonwand - und stirbt

Eine 85-jährige Frau ist am Dienstag in Osnabrück mit einem Pkw gegen eine Betonwand in einer Tiefgarage gefahren und ums Leben gekommen. Die Frau aus Bad Rothenfelde wollte nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto in die Kampgarage in der Osnabrücker Innenstadt fahren. Vor der Schranke habe sie vermutlich das Gas- und Bremspedal verwechselt und sei mit Vollgas gegen die Betonwand gefahren, so die Polizei. Die 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Seniorin zwar aus ihrem Auto befreien, wenig später starb die Frau aber im Krankenhaus. Die Einfahrt der Parkgarage war für mehrere Stunden gesperrt. Autofahrer, die dort geparkt hatten, konnten das Parkhaus aber verlassen.

