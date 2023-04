Stand: 26.04.2023 06:24 Uhr 26-jähriger Vater stirbt bei Unfall, Kinder schwer verletzt

In Lehe im Landkreis Emsland ist am Dienstagabend ein 26 Jahre alter Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei prallte er aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf gerader Strecke frontal gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Im Auto saßen außerdem seine Kinder im Alter von drei und fünf Jahren sowie sein 23-jähriger Neffe. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

