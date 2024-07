Stand: 12.07.2024 09:51 Uhr 250.000 Euro Schaden: Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses

Gegen 0 Uhr in der Nacht zu Freitag ist in Lage (Grafschaft Bentheim) der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei konnten die Bewohnenden das Gebäude unverletzt verlassen. Der Dachstuhl brannte demnach zur Hälfte nieder. Der Schaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro. Polizei und Feuerwehr sowie die Brandweer Ootmarsum aus den Niederlanden waren mit zehn Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften vor Ort.

