Stand: 16.02.2023 09:09 Uhr 20-Jährige nach Unfall in Meppen gestorben

In Meppen ist am Donnerstagmorgen eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden und kurze Zeit später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen der Frau gegen 5.50 Uhr im Stadtteil Klein Fullen offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Zuvor habe sie laut Zeugen mehrere Autos überholt, so die Polizei. Rettungskräfte reanimierten die 20-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie kurz darauf ihren lebensgefährlichen Verletzungen erlag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.02.2023 | 08:30 Uhr