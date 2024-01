Stand: 01.01.2024 17:08 Uhr 17-Jähriger flüchtet mit Auto über Grenze - und verursacht Unfall

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist nach Angaben der Polizei in einem Auto vor einer Kontrolle der niederländischen Polizei über die Grenze nach Niedersachsen geflohen. In Haren (Landkreis Emsland) kam das Auto demnach am Sonntagmorgen in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie in eine Hecke. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag erklärte, stand der 17-Jährige unter Drogeneinfluss - dies habe eine Blutprobe ergeben. Der 17-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer blieben laut der Polizei unverletzt. Es sei ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt.

