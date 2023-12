Stand: 31.12.2023 10:47 Uhr Unfall in Hannover: Vier Verletzte, vier beschädigte Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Hannover-Vinnhorst sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Eines der Fahrzeuge überschlug sich demnach und blieb auf dem Dach liegen. Beide beteiligten Autos wurden den Angaben zufolge massiv beschädigt. Auch zwei am Straßenrand geparkte Wagen wurden bei dem Unfall ramponiert. Die insgesamt vier Insassen im Alter von 20, 29 und 30 Jahren wurden nur leicht verletzt. Die Ursache sowie der genaue Hergang des Unfalls waren zunächst unklar.

