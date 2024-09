14.000 Stellen bei ZF in Gefahr: Beschäftigte protestieren Stand: 10.09.2024 08:09 Uhr Mit einem bundesweiten Aktionstag wollen heute Beschäftigte des Autozulieferers ZF gegen den geplanten Stellenabbau protestieren. Auch Mitarbeiter aus Niedersachsen beteiligen sich an dem Protest.

Im ZF-Werk in Dielingen in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Landesgrenze zu Niedersachsen, findet am Mittag eine Betriebsversammlung statt. Bis zu 1.000 der insgesamt 2.000 Beschäftigten wollen sich den Angaben zufolge für eine Protestaktion vor dem Werkstor versammeln. Der größte Teil der Belegschaft kommt nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall aus Niedersachsen.

IG Metall: Wollen um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen

Man wolle gegenüber ZF noch einmal deutlich machen, dass mit erheblichem Widerstand zu rechnen sei, wenn die Stellen wirklich wie angekündigt abgebaut werden sollten, heißt es von der IG Metall. Sprechen werden demnach unter anderem Vertreter der Gewerkschaft und des Betriebsrates. Aber auch die Belegschaft soll die Gelegenheit bekommen, das Wort zu ergreifen. Stellenabbau sei nicht die richtige Lösung, so die IG Metall. Man werde um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen.

AUDIO: Autozulieferer ZF Friedrichshafen in der Krise (01.08.2024)

Stellenabbau: Auch Werke in Niedersachsen betroffen?

Der Konzern ZF hat seinen Sitz in Friedrichshafen in Baden-Württemberg und ist einer der größten Autozulieferer der Welt. Ende Juli hatte das Unternehmen angekündigt, insgesamt 14.000 Arbeitsplätze in seinen deutschen Werken streichen zu wollen. Noch ist allerdings unklar, wie viele Stellen in Dielingen und an den niedersächsischen Standorten in Diepholz, Wagenfeld und Lemförde abgebaut werden sollen.

