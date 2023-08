Stand: 28.06.2023 12:23 Uhr Diebe stehlen 60 Flaschen Olivenöl und einen Rollator

In Bremerhaven haben am Dienstag unbekannte Täter bei einem Diebstahl ungewöhnliche Beute gemacht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entwendeten sie aus einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Geestemünde 60 Literflaschen Olivenöl sowie einen Rollator. Die Tat soll sich am Dienstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr ereignet haben. Laut der Polizeisprecherin gehörte das Olivenöl einer Privatperson. Warum die Diebe ausgerechnet hier zuschlugen, sei völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und hofft auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 44 44 zu melden.

