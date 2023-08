Stand: 29.08.2023 09:07 Uhr Zwei Wohnhäuser in Norden wegen Gasgeruchs evakuiert

In Norden im Landkreis Aurich sind am Sonntagabend zwei Wohnhäuser evakuiert worden. Zuvor war laut Polizei in einem der beiden Mehrfamilienhäuser Gasgeruch festgestellt worden. Ein Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Energieversorger stellte sicherheitshalber das Gas in dem betroffenen Haus ab. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude nach der Evakuierung. Anschließend wurden die Wohnungen wieder freigegeben. Auch im benachbarten Haus durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Gründe für den Gasaustritt sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Regional Oldenburg | 29.08.2023 | 08:30 Uhr