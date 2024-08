Zwei Männer dringen in Marinestützpunkt Wilhelmshaven ein Stand: 21.08.2024 16:00 Uhr In den Marinestützpunkt Wilhelmshaven sind kurzzeitig zwei Männer unbemerkt eingedrungen. Die Seeleute waren über einen Zaun geklettert. Sie wurden von einer Wache entdeckt und der Polizei übergeben.

Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Eine Sprecherin des Territorialen Führungskommandos in Berlin bestätigte am Mittwoch den Vorfall, der sich bereits vor einer Woche zugetragen haben soll. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, es habe sich bei den Eindringlingen um Besatzungsmitglieder eines zivilen Schiffes gehandelt, die sich "mal eine Fregatte anschauen" wollten.

Bundeswehr sensibilisiert Personal

In den vergangenen Wochen soll es bundesweit mehrere Vorfälle gegeben haben, in denen Unbefugte in Anlagen der Bundeswehr eingedrungen sein sollen. Deswegen habe die Bundeswehr die Sicherheitsmaßnahmen erhöht, berichtet "Der Spiegel". Es werde an allen Standorten mehr Streifen und mehr Kontrollen geben. Zudem seien die Soldatinnen und Soldaten dazu aufgerufen, besonders wachsam zu sein und verdächtige Personen sofort zu melden, heißt es demnach aus dem Territorialen Führungskommando. Allerdings gilt laut Verteidigungsministerium nach wie vor die niedrigste von vier Sicherheitsstufen für Bundeswehreinrichtungen, die Stufe "Alpha". Vergangene Woche hatte die Bundeswehr einen Verdacht auf Sabotage an der Trinkwasserversorgung der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn ausgeräumt.

