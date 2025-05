Stand: 06.05.2025 15:02 Uhr Oldenburg: Zwei Jugendliche auf dem Schlossplatz ausgeraubt

Zwei Jugendliche sind am Wochenende auf dem Oldenburger Schlossplatz von anderen Jugendlichen ausgeraubt worden. Laut Polizei waren die beiden 13- und 14-Jährigen am Samstagabend zunächst von einer größeren Gruppe angesprochen worden: Vier männliche Jugendliche forderten die beiden demnach auf, zu einem Gebüsch zu gehen. Dort drohten sie mit Gewalt und erbeuteten eine Bauchtasche und die EC-Karten ihrer Opfer. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung sei ein mutmaßlicher Täter gefasst worden, so die Polizei: Bei dem 15-Jährigen fanden die Beamten Teile des Diebesguts, er wurde seinen Eltern übergeben. Gegen den Jungen wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Die drei übrigen Verdächtigen werden weiter gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 7904 115 zu melden.

