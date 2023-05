Zwei Festnahmen nach wilder Verfolgungsfahrt Stand: 30.05.2023 08:20 Uhr In Oldenburg hat sich am späten Montagabend ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten nahmen den Mann und seinen Beifahrerin in Hude fest.

Die Polizei wurde in Oldenburg auf das Auto aufmerksam, weil es zuvor bei mehreren Eigentumsdelikten gesichtet worden war, teilten die Beamten am Dienstagmorgen mit. Die Insassen hätten sich wiederholt Polizeikontrollen entzogen. Als die Polizei den Pkw am späten Montagabend stoppen wollte, flüchtete der Fahrer des Wagens mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde Richtung Hude, so eine Polizeisprecherin.

Fluchtfahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Nach knapp zehn Minuten endete die Verfolgungsfahrt mutmaßlich wegen eines technischen Defekts an dem Fluchtwagen. Die Polizei nahm der 38-jährige Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin vorläufig fest. Der 38-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, teilten die Beamten weiter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.05.2023 | 09:30 Uhr