Zahl der Kegelrobben an der Nordseeküste nimmt weiter zu

Stand: 12.01.2022 15:27 Uhr

Der Bestand an Kegelrobben an der Nordseeküste wächst kontinuierlich. Auf Helgoland wurden schon jetzt mehr Junge geboren als in der Vorsaison. Auch in Niedersachsen steigt die Zahl der Raubtiere.