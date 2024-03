Stand: 21.03.2024 13:29 Uhr Wolf tötet acht Schafe an der Nordseeküste

Ein Wolf hat am Wochenende in Butjadingen im Landkreis Wesermarsch acht Schafe getötet und sechs verletzt. Das bestätigte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer dem zuständigen Wolfsberater. Betroffen war einerseits ein Schäfer aus dem Ortsteil Eckwarden. Er verlor zwei Tiere. Die verbleibenden gut 50 Schafe bleiben demnach nun im Stall. Schwieriger ist es für die ebenfalls betroffene Deichschäferei Feldhausen. Zu ihr gehören 600 Mutterschafe, die gerade ihre Lämmer bekommen. Sie sollen bald zwölf Kilometer Deich beweiden und verdichten und so zum Deich- und Küstenschutz beitragen. Da am Deich Touristen spazieren und radeln, könnten Zäune nicht einfach wolfssicher erhöht werden, sagte der Schäfer. Auch der Einsatz von Herdenschutzhunden sei wegen der Besucher schwierig. Die Schäfer hätten Angst und erwarten Hilfe - auch durch Abschüsse. Da es laut Umweltministerium in beiden Fällen aber keinen wolfssicheren Zaun gab, wird der verantwortliche Wolf nicht geschossen.

