Stand: 12.03.2024 15:35 Uhr Streifte lahmende Wölfin tagsüber durch Varel?

Offenbar ist eine Wölfin am Montagvormittag um kurz nach 10 Uhr durch Varel (Landkreis Friesland) gestreift. Das hat der zuständige Wolfsberater dem NDR Niedersachsen bestätigt. Nach seinen Angaben hält sich das Tier, das mit der rechten Vorderpfote lahmt, nicht dauerhaft in diesem Gebiet auf. Der Vareler Andreas Kaltenbach hatte die mutmaßliche Wölfin von seinem Arbeitsplatz in einem Dentallabor aus beobachtet und fotografiert, als sie im Ortsteil Langendamm auf die Bundesstraße 437 zulief. Das Tier hatte bereits sprungbereit an der Leitplanke zur Straße gestanden, sei dann aber wieder umgedreht, sagte Kaltenbach. Danach sei es in Richtung Sportpark verschwunden. Nach Angaben der Polizei haben auch weitere Augenzeugen die mutmaßliche Wölfin in Varel gesehen.

