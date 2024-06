Wolf auf Norderney: Jäger sehen keinen Grund zur Panik Stand: 24.06.2024 15:36 Uhr Nach der erstmaligen Sichtung eines Wolfes auf Norderney geht die Jägerschaft nicht von einer unmittelbaren Gefahr für Menschen aus. Möglicherweise ist das Tier ohnehin gar nicht mehr auf der Urlaubsinsel.

Es könnte die Insel wieder über das Watt verlassen haben, sagte Gernold Lengert, stellvertretender Vorsitzender der Jägerschaften im Bezirk Ostfriesland, am Montag. "Das wird ihm da zu wuselig sein auf Norderney." Ansonsten gelte bei einer Begegnung: Abstand halten, keine Hysterie auslösen. Doch in der Regel mieden die Wildtiere die Nähe des Menschen, so Lengert.

Videos 1 Min Erstmals Wolf auf Norderney gesichtet Eine Wildlkamera hat ihn erwischt. Für den Wolf ist die Insel ein Schlaraffenland: überall Kaninchen und Damwild. (22.06.2024) 1 Min

Wolf wandert Beute hinterher

Entdeckt worden war der Wolf auf Aufnahmen einer Wildtierkamera vom 6. und 20. Juni. Vermutlich kam der Rüde bei Niedrigwasser über das Watt auf die Insel. "Dass der da rüber wandert, ist keine Überraschung", sagte Jäger Lengert. "Der wandert dem Damwild nach. Das Damwild wechselt auch zwischen den Inseln und dem Festland hin und her."

Jäger fordern wolfsfreie Küstengebiete

Dass sich einzelne Wölfe oder ein Rudel auf den Ostfriesischen Inseln niederlassen, sei aber unwahrscheinlich. Die Inseln seien einfach zu klein. In den Küstengebieten des Festlands hingegen gibt es sehr wohl Wölfe - was immer wieder für Streit sorgt. "Die Landkreise an der Küste müssen wolfsfrei sein", forderte Lengert mit Blick auf Risse vor allem von Schafen. Laut den niedersächsischen Küstenjägerschaften zwischen Emden und Stade sollten Küstenschutz und Weidetierhaltung Vorrang haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf