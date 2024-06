Stand: 06.06.2024 15:26 Uhr Wohnungen durchsucht - Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Die Polizei hat mehrere Wohnungen im Raum Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) durchsucht und einen Mann festgenommen. Der 34-Jährige aus Barßel ist nun in Untersuchungshaft. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurden vier Männer verdächtigt, mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Es handelt sich neben dem 34-Jährigen um einen 49 Jahre alten Mann aus Barßel, einen 32-Jährigen aus Friesoythe und einen 34-Jährigen aus dem Saterland. Bereits am 29. Mai hatten Beamte mit Hunden die Wohnungen der Männer durchsucht. Dabei stellten sie den Angaben zufolge Bargeld im fünfstelligen Bereich, eine scharfe Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe und diverse Drogen sicher.

