Stand: 25.07.2023 06:12 Uhr Wohnhaus in Osterholz-Scharmbeck geht in Flammen auf

In Osterholz-Scharmbeck ist am Montagabend ein Wohnhaus völlig ausgebrannt. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlug das Feuer aus den Fenstern, so dass nur von außen gelöscht werden konnte. Es habe zudem sehr viel Rauch gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Der Hausbewohner konnte sich in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Fünf Ortsfeuerwehren mit insgesamt 100 Einsatzkräften waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

VIDEO: Osterholz-Scharmbeck: Feuer zerstört Wohnhaus (1 Min)

