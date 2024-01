Stand: 31.01.2024 09:53 Uhr Wirdum: Mehr als 100 Feuerwehrleute bekämpfen Scheunenbrand

In Wirdum im Landkreis Aurich hat am Dienstagabend eine landwirtschaftliche Halle gebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin standen Stroh und landwirtschaftliche Geräte in Flammen. Das Feuer erreichte offenbar nicht die in der Scheune befindlichen Gülletanks. Die Gefahr einer Explosion habe daher nicht bestanden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren konnten den Brand löschen. Kräfte des Technischen Hilfswerks fuhren einen Radlader und große Mengen Stroh aus der Halle ins Freie. Was das Feuer auslöste, ermittelt nun die Polizei.

VIDEO: Landkreis Aurich: Landwirtschaftliches Gebäude brennt aus (1 Min)

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2024 | 06:30 Uhr