Stand: 23.02.2024 15:45 Uhr Windkraft-Ausbau: Siemens bekommt 27 Millionen Euro vom Land

Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa will sein Werk in Cuxhaven ausbauen - mit Unterstützung des Landes Niedersachsen. Am Freitag hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) einen Förderbescheid über 27 Millionen Euro an das Unternehmen übergeben. Siemens Gamesa selbst will 135 Millionen Euro investieren. Noch werden in Cuxhaven 14-Megawatt-Turbinen gebaut, im Herbst schon sollen die ersten 15-Megawatt-Turbinen vom Band laufen. Allerdings fehle nach Auskunft des Unternehmens für diese Anlagen noch notwendige Infrastruktur. So seien drei neue Liegeplätze bereits genehmigt. Die Privatwirtschaft und das Land Niedersachsen hätten zugesagt, sich mit jeweils 100 Millionen Euro an den Baukosten von insgesamt 300 Millionen Euro zu beteiligen. Die Finanzierungszusage des Bundes ist demnach noch offen. Wirtschaftsminister Lies zeigte sich aber nach einem Gespräch mit einer Vertreterin aus dem Bundeswirtschaftsministerium zuversichtlich, dass der Bund seinen Anteil leisten werde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.02.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie