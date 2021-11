Wilhemshavener Lehrerin erhält den Klaus-von-Klitzing-Preis Stand: 23.11.2021 16:55 Uhr Die Lehrerin Wiebke Endres vom Neuen Gymnasium Wilhelmshaven hat am Dienstag den Klaus-von-Klitzing-Preis erhalten. Ihr gelinge es auf beeindruckende Weise, Kinder und Jugendliche zu begeistern, hieß es.

Der Preis wird seit 2005 jährlich von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der EWE-Stiftung an besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer im gesamten Bundesgebiet vergeben. Die Lehrerin für Mathe, Chemie und Physik setzte sich gegen 33 Mitbewerberinnen durch. Am Dienstagabend wurde Endres dafür bei einer virtuellen Veranstaltung geehrt. Damit geht der Preis nach elf Jahren das erste Mal wieder nach Niedersachsen.

Endres spendet Preisgeld an Schule auf Bali

Die 40-jährige Friesländerin schreibt auch Kinderbücher, in denen Freundschaft und Wissenschaft eng verknüpft sind. Zudem hält sie Kontakt zu diversen wissenschaftlichen Forschungsstätten. Ihr jüngster Coup ist allerdings der Verein "Lehrer ohne Grenzen", mit dem sie weltweit Bildung vor allem für Mädchen fördern möchte. Ihr Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro will Endres an eine Schule für behinderte Kinder auf Bali spenden.

