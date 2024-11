Stand: 21.11.2024 12:30 Uhr Polizei schnappt bei Kontrolle eine mutmaßliche Drogendealerin

Bei einer Kontrolle wegen eines Handy-Verstoßes hat die Polizei in Wilhelmshaven eine mutmaßliche Dogendealerin überführt. Die Beamten hatten die 46-Jährige gestoppt, weil sie am Steuer telefonierte. Während der Kontrolle entdeckten sie dann auf dem Beifahrersitz eine Tüte mit einer "nicht geringen Menge Marihuana", so die Polizei. Im Fußraum fanden sie außerdem noch weitere abgepackte Drogen gefunden, unter anderem Kokain und Amphetamin, sowie Utensilien und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die polizeibekannte Frau sei vorläufig festgenommen worden, so ein Sprecher. Ihr sei auch eine Blutprobe entnommen worden, denn sie habe ausgesagt, direkt vor der Fahrt Drogen genommen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterlichen Beschluss wurden anschließend die Wohnungen der Frau und einer weiteren Person durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

