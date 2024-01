Stand: 13.01.2024 09:37 Uhr Wilhelmshaven: Neun Abfall-Container stehen in Flammen

In Wilhelmshaven ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zu mehreren Container-Bränden ausgerückt. Zunächst standen im Stadtteil Bant zwei Müllcontainer in Flammen. Die Brände konnten von der Feuerwehr nach eigenen Angaben schnell gelöscht werden. Kurze Zeit später brannten am Wertstoffsammelplatz im Wiesenhof sechs Container. Ein Auto wurde durch Hitze beschädigt. Auch diese Brände wurden rasch gelöscht. Zeitgleich hatten es die Einsatzkräfte mit einem brennenden Container im Stadtteil Siebethsburg zu tun. Insgesamt brannten neun Container in drei verschiedenen Straßen. In allen Fällen ist die Brandursache laut Feuerwehr noch unklar.

