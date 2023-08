Stand: 31.08.2023 11:46 Uhr Brennende Autos in Wilhelmshaven: Polizei ermittelt

In Wilhelmshaven musste die Feuerwehr am Mittwoch um kurz vor Mitternacht zu einem Autobrand neben dem Rathaus ausrücken. Nach Angaben eines Sprechers brannten zwei Autos im Bereich der Motorhaube. Zwar brachten die Einsatzkräfte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass drei weitere Autos beschädigt wurden. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.08.2023 | 13:30 Uhr