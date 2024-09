Wilhelmshaven: Drohnensichtung über Marinearsenal wohl Fehlalarm Stand: 25.09.2024 10:39 Uhr Die Polizei hat die Ermittlungen eingestellt, nachdem mehrere unbekannte Flugobjekte über dem Marinearsenal gemeldet worden waren. Ein Bundeswehr-Hubschrauber hatte den Himmel über Wilhelmshaven abgesucht, aber keine Drohnen entdeckt.

Mehr als eine Stunde kreiste der Helikopter am frühen Sonntagmorgen mit Suchscheinwerfern über der Innenstadt von Wilhelmshaven. Der Hubschrauber aus der Such- und Rettungsbereitschaft der Deutschen Marine war aus Nordholz angefordert worden, wie ein Sprecher des Marinegeschwaders in Nordholz dem NDR Niedersachsen sagte. Nach Angaben der Polizei Wilhelmshaven wurden bei dem Flug keine Drohen entdeckt.

Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt

Gemeldet worden waren die unbekannten Flugobjekte den Angaben zufolge durch technische Überwachungseinrichtungen. Ob damit die Deutsche Flugsicherung gemeint ist, ließ sich auf Anfrage des NDR Niedersachsen zunächst nicht bestätigen. Der Fall war an die Staatsanwaltschaft Oldenburg übergeben worden, die mittlerweile auch ihre Ermittlungen eingestellt hat.

Vermutung von Spionage erschien zunächst nicht abwegig

Die anfängliche Vermutung, es könnte sich um Spionage handeln, hatte einen Hintergrund: In den vergangenen Monaten hatte es in Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits mehrfach ähnliche Vorfälle gegeben. So wurde erst Anfang August ein Überflug über den ChemCoast Park in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gemeldet.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für Marinearsenal Wilhelmshaven

Das Marinearsenal Wilhelmshaven, das mitten in der Stadt liegt, unterliegt besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Es wird rund um die Uhr von der Bundeswehr überwacht, da unbefugte Überflüge über solche sensiblen militärischen Bereiche streng verboten sind. Für die Abwehr und Überwachung solcher Vorfälle ist die Bundespolizei zuständig.

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Wilhelmshaven