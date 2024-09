Spionagedrohnen über Stade? Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 06.09.2024 12:51 Uhr In Stade sind möglicherweise unbekannte Drohnen über ein Industriegebiet geflogen. Wie in Brunsbüttel wurden nachts immer wieder unbekannte Flugobjekte mit auffälligen Lichtern am Himmel beobachtet.

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nun wegen möglicher Verstöße gegen das Luftverkehrsgesetz. In dem Industriegebiet befinden sich unter anderem eine Chlorchemieanlage und ein ehemaliges Kernkraftwerk. In der Nähe wird derzeit auch das neue LNG-Terminal an Land gebaut. Erst am Donnerstag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort das Unternehmen DOW Chemical besucht. Laut Polizei sind an diesem Tag aber keine Auffälligkeiten im Luftraum bemerkt worden. Auch über Brunsbüttel in Schleswig-Holstein rund 40 Kilometer entfernt flogen laut Staatsanwaltschaft Flensburg im August Drohnen. Dort wird demnach wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken ermittelt. Woher die Drohnen kommen, ist nicht klar. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Flugobjekten über Brunsbüttel und Stade gibt.