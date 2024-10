Stand: 14.10.2024 08:58 Uhr Wilhelmshaven: Brand in leer stehendem Discounter

Ein leer stehendes Gebäude in einem Gewerbegebiet in Wilhelmshaven ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen ehemaligen Discounter. Das Gebäude war zuletzt auch als Impfzentrum genutzt worden. Kurz vor 2 Uhr nachts waren im ehemaligen Anlieferungsbereich Baustoffe in Brand geraten. Das berichtet die Stadt Wilhelmshaven. Das Feuer breitete sich demnach schnell aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer dann allerdings eindämmen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

