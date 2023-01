Stand: 03.01.2023 13:33 Uhr Wildeshausen: Molotow-Drohung gegen Flüchtlings-Unterkunft?

Polizisten haben in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) nahe einer noch unbewohnten Notunterkunft für Geflüchtete mehrere Flaschen mit entzündlichen Flüssigkeiten sichergestellt. Ein Mitarbeiter der Einrichtung habe die unter Laub und Steinen versteckten Flaschen an Silvester entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Fund müsse als "Drohung gegen die geplante Einrichtung" gewertet werden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Unbekannte die Flaschen am Freitag oder Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Corona-Impfzentrums versteckt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04221) 1 55 93 42 zu melden.

