Wie viele Seehunde gibt es im Wattenmeer? Zählung aus der Luft

Vom kommenden Dienstag an werden wieder die Seehunde im Niedersächsischen Wattenmeer gezählt. Die heimischen Meeressäuger seien ein "wichtiger Bioindikator für den einzigartigen Lebensraum Wattenmeer", so das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES). Über die Entwicklung des Bestandes ließen sich Rückschlüsse auf den Lebensraum ziehen. Wie das LAVES am Freitag mitteilte, seien zehn Flüge an fünf Tagen geplant. In Niedersachsen heben ein Kleinflugzeug am Flugplatz Norddeich im Landkreis Aurich und eines am Flugplatz Mariensiel im Landkreis Friesland ab. Bei der jährlichen Zählung arbeiten niedersächsische Jägerschaft, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Landesamtes zusammen. Der letzte Flug startet demnach am 13. August. Der Seehundbestand im niedersächsischen Wattenmeer hat sich laut LAVES in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert: 2023 wurden 8.912 Seehunde gezählt, davon 2.195 Jungtiere.