Sportwagen überschlägt sich bei Tempo 180 - Fahrer in Lebensgefahr Stand: 27.08.2024 09:13 Uhr Bei einem Überholmanöver ist ein Maserati in Weyhe ins Schleudern geraten und hat sich mehrfach überschlagen. Der junge Fahrer wurde lebensgefährlich, seine Beifahrerin schwer verletzt.

Laut Polizei hatte der 23-jährige Maserati-Fahrer am späten Sonntagnachmittag auf der Sudweyher Straße im Landkreis Diepholz zunächst zusammen mit einem vorausfahrenden Auto ein Fahrzeug überholt. Beim anschließenden Versuch, auch den Wagen vor ihm überholen, verlor er nach Angaben eines Polizeisprechers die Kontrolle und kam von der Straße ab. Der Maserati kollidierte demnach zunächst mit einem Baum, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Acker auf dem Dach liegen.

Maserati-Fahrer wird aus Wagen geschleudert

Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus. Die 18-jährige Beifahrerin kam per Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik.

Tacho zeigt laut Polizei Tempo 180 an

Nach Angaben der Polizei war der Maserati-Fahrer zu schnell unterwegs. Der 23-Jährige habe die Kontrolle über den Wagen "aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit" verloren, sagte der Sprecher. Der Tacho des Maserati sei bei Tempo 180 stehen geblieben, fügte er an. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

