Stand: 27.09.2023 11:50 Uhr Sportwagen bei Unfall komplett zerstört - Beifahrerin schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der K50 in der Gemeinde Wersabe (Landkreis Cuxhaven) ist am Dienstagnachmittag eine 24-jährige Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte der Fahrer eines Sportwagens ein landwirtschaftliches Gespann überholen, als dieses nach links auf ein Grundstück einbog. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der 26-Jährige auszuweichen und prallte daraufhin mit seinem Mercedes gegen einen Baum. Die 24-jährige Beifahrerin wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den Schaden am komplett zerstörten Sportwagen auf eine sechsstellige Summe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.09.2023 | 13:30 Uhr