Stand: 19.10.2023 09:29 Uhr Sportwagen prallt gegen Baum: 100.000 Euro Schaden

Ein Sportwagenfahrer hat am Mittwochabend im Landkreis Stade auf der Landesstraße 124 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Straßenbaum geprallt. Laut Polizei wurden der 46-jährige Fahrer und seine 51-jährige Ehefrau als Beifahrerin schwer verletzt. Es habe fast eine Stunde gedauert, bis die Rettungskräfte den Mann aus dem Auto geborgen hatten. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Hamburg in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann war mit seinem Auto aus Richtung Harsefeld (Landkreis Stade) kommend in Richtung Stade unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Den entstandenden Gesamtschaden schätzt sie auf rund 100.000 Euro.

