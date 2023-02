Stand: 22.02.2023 07:30 Uhr Wesermarsch: Landrat will gegen Apothekensterben vorgehen

Im Landkreis Wesermarsch sorgt sich Landrat Stephan Siefken (parteilos) um die Zukunft der Apotheken. Anlass ist eine Krisensitzung zwischen Landrat und Apothekern. Demnach gibt es im Landkreis Wesermarsch nur noch 17 Apotheken. Vor fünf Jahren waren es noch 23. Schon jetzt müssten Betroffene, die für Medikamente auf den Nacht- und Notdienst angewiesen seien, kaum zumutbare Fahrtwege bewältigen. Drei Apotheker seien bereits über 70 Jahre alt. In 12 bis 15 Jahren seien alle Apotheker in der Wesermarsch in Rente, fürchtet Apotheker Hartmut Bode. Neue würden nicht mehr folgen. Die Versorgung der Menschen durch Apotheken vor Ort müsse aber unbedingt aufrechterhalten werden, sagte Siefken. Der Landrat hofft auf Hilfe von der Landesregierung und der überregionalen Politik.

