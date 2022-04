Stand: 20.04.2022 09:24 Uhr Wendung im Prozess nach Doppelmord in Delmenhorst

Im Prozess nach einem Doppelmord in Delmenhorst hat eine es Überraschung gegeben: Der Angeklagte soll nur vermindert schuldfähig sein und im Wahn gehandelt haben. Das ist das Ergebnis eines psychiatrischen Vorab-Gutachtens, das Dienstag am Landgericht Oldenburg vorgestellt wurde. Damit wird eine Verurteilung des Mannes wegen Doppelmordes eher unwahrscheinlich. Der 34-jährige Angeklagte soll in einer Delmenhorster Bar erst einen vermeintlichen Nebenbuhler erstochen haben und danach in der gemeinsamen Wohnung seine Ehefrau erstochen haben. Der Prozess wird fortgesetzt. In einem weiteren Verfahren müssen sich die Brüder und Cousins des Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Doppelmord in Delmenhorst: Angeklagter gesteht Er habe seinen vermeintlichen Nebenbuhler getötet und dann auf seine Ehefrau eingestochen, sagte er zu Prozessbeginn. (22.03.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.04.2022 | 06:30 Uhr