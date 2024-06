Stand: 14.06.2024 07:19 Uhr Wegen Rucksack: Siebenjähriger in Delmenhorst von Auto mitgeschleift

Ein siebenjähriger Junge ist bei einem ungewöhnlichen Unfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Das Kind war nach Polizeiangaben hinter dem Auto eines 76-Jährigen hergelaufen, als dieser auf die Düsternortstraße abbiegen wollte. Dabei verfingen sich die Schlaufen seines Rucksacks an der Anhängerkupplung des Wagens. Als der 76-Jährige losfuhr, wurde der Siebenjährige mehrere Meter hinter dem Auto hergezogen, so die Polizei. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

