Stand: 24.07.2023 10:39 Uhr Weener: Polizei beschlagnahmt 1.500 Ecstasy-Tabletten

Die Bundespolizei hat bei Weener (Landkreis Leer) einen Mann festgenommen, der offenbar 1.500 Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte. Die gefundenen Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von etwa 11.500 Euro. Die Polizei kontrollierter das Auto, in dem der 24-Jährige saß, auf der A280 an der Autobahnausfahrt Weener. Der 24-jährige sitze in Untersuchungshaft, heißt es laut Polizei. Bei einem weiteren Mitfahrer im Alter von 21 Jahren fanden die Bundespolizisten drei Gramm Kokain, 13 Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch und zehn Ecstasy-Tabletten. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren. Gegen den 26-jährigen Fahrer des Wagens wird wegen Beihilfe zur Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.07.2023 | 09:30 Uhr