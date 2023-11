Stand: 26.11.2023 17:21 Uhr Weener: 87-Jährige getötet - Sohn sitzt in Untersuchungshaft

Im ostfriesischen Weener ist in der Nacht zu Sonntag eine 87-jährige Frau tot aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei in Leer am Sonntagnachmittag mitteilten, soll der 60-jährige Sohn des Opfers gestanden haben, für das Tötungsdelikt verantwortlich zu sein. Gegen ihn habe das Amtsgericht Norden Haftbefehl erlassen, er befindet sich nach Auskunft der Polizei bereits in Untersuchungshaft. Zu den möglichen Hintergründen der Tat lagen am Sonntag keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen dauern an. Zuerst hatte die "Rheiderland Zeitung" berichtet.

