"Watt en Schlick Fest" läuft am Wattenmeer in Dangast Stand: 27.07.2024 19:22 Uhr Das "Watt en Schlick Fest" am Nordseestrand von Dangast (Landkreis Friesland) ist am Freitag gestartet. Über das ganze Wochenende erwarten die Veranstalter rund 6.000 Besucherinnen und Besucher.

Zu den Highlights des diesjährigen "Watt en Schlick Fests" gehören nach Angaben der Veranstalter das Techno-Duo "Kiasmos" aus Island und den Färöern und das Konzert der Berliner Sängerin Paula Hartmann. Begonnen hatte das Festival am Freitag mit einer Überraschung für die Gäste und auch für die Veranstalter: Laut eines Wattführers hatte der Westwind die Nordsee zunächst aufgestaut, dann auf Norden gedreht und das Wasser auf das Gelände gedrückt. Daher standen am Freitag einige strandnahe Areale unter Wasser - Gefahr für die Besucher bestand jedoch nicht. Auch das Programm wurde dadurch nicht beeinträchtigt.

Neue Inspiration durch unbekannte Künstler

Das Festival biete Besuchern die Chance, sich auch von bislang unbekannteren Künstlerinnen und Künstlern überraschen und inspirieren zu lassen, sagte Festivalsprecherin Sofie Buchwald. Die ausverkaufte Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits das zehnte Mal statt - die erste Ausgabe gab es 2014. In den vergangenen Jahren wurde das Fest sogar mit dem "Helga!"-Award in der Kategorie "Bestes Festival" ausgezeichnet.

Fünf Bühnen am Wattenmeer

Das "Watt en Schlick Fest" findet auf fünf Bühnen statt, und jede hat etwas Besonderes:



Die große Hauptbühne - hier spielen die großen Headliner

Die "Palette" - besteht aus EURO-Paletten

Die "La Mer" - bietet Platz für unter anderem Podiumsdiskussionen und Literatur

Das "Floß" - kann bei Hochwasser auch mal wackeln und feucht werden

Das "Vorzelt" - hier finden unter anderem Filmvorführungen statt

Musik, Lesungen und Filmvorführungen

Auf den fünf Bühnen gibt es bis Sonntag insgesamt 75 Konzerte. Außerdem finden Lesungen und Filmvorführungen statt. An der Veranstaltung arbeiten den Angaben der Festivalsprecherin Sofie Buchwald zufolge etwa 270 freiwillige Helferinnen und Helfer mit. Ohne ihren Einsatz "mit Liebe und Leidenschaft" ist demnach das kleine Festival kaum möglich.

Schlickschlitten-Rennen am Sonntag

Am Sonntag startet dann das mittlerweile legendäre Schlickschlitten-Rennen im Watt bei Dangast - einer der Höhepunkte des Festivals. Die Sportlerinnen und Sportler schieben dabei einen Schlitten mit Muskelkraft so schnell wie möglich durchs matschige Watt. Die Sieger erhalten getöpferte Pokale.

