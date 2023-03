Wassermuseum öffnet in neu saniertem Borkumer Wasserturm Stand: 22.03.2023 08:45 Uhr Im historischen Borkumer Wasserturm können sich Besucherinnen und Besucher künftig über Wasser als kostbare Ressource auf der Insel informieren. Heute wird das Wassermuseum feierlich eröffnet.

2007 hatte der Verein Watertoorn Börkum mit dem Ausbau des Gebäudes begonnen. "Es war von Anfang an unser Ziel, in dem Wasserturm ein Wassermuseum einzurichten", sagte der Vereinsvorsitzende Werner Tapper. In dem 30 Meter hohen Turm und in einem neu gebauten Nebengebäude bekommen die Besucher und Besucherinnen Einblicke in die Geschichte des im Jahr 1900 gebauten Turms, in den Bädertourismus und in die Trinkwasserversorgung auf der Insel.

VIDEO: Wasserturm Borkum: Von der Bauruine zum Wassermuseum (20.03.2023) (1 Min)

Museum zeigt, wie Borkum Trinkwasser gewinnt

"Wir wollen Gästen, die auf Borkum Urlaub machen, zeigen, wie das Trinkwasser bei uns gewonnen wird", so Trapper. Gerade für die Insel Borkum, ohne Leitung zum Festland, habe die Ressource eine besondere Bedeutung. Obwohl salziges Meerwasser die Ostfriesische Insel umgibt, ist Borkum dank einer unterirdischen Süßwasserlinse bei der Trinkwasserversorgung unabhängig. Die Süßwasserlinse bildet sich aus versickerndem Regenwasser, das durch die Sandschichten der Dünen gefiltert wird.

Ausstellung öffnet am 1. April

Zur Eröffnungsfeier am heutigen Weltwassertag empfängt das Museum auf Borkum rund 100 Gäste. Ab 1. April ist die Ausstellung für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es gebe schon viele Anfragen und teils auch Buchungen von Schulklassen und Jugendherbergen, erklärt Trapper. Der Verein sei überaus glücklich, nun die ersten Gäste zu empfangen, nachdem sich die Sanierung des Turmes und der Bau des Gebäudes in der Corona-Pandemie und infolge von Lieferschwierigkeiten zuletzt verzögert hatte.

